ARTHUR, DICE ADDIO A FIRENZE DOPO UN ANNO TRA PUBALGIA E ALTI E BASSI

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il direttore sportivo viola Daniele Pradè lo aveva anticipato in conferenza stampa ma adesso è ufficiale: Arthur dopo un solo anno di esperienza a Firenze è pronto a lasciare la Fiorentina. Ad annunciarlo è stato lo stesso calciatore tramite un post pubblicato sui propri profili social: "Salve tifosi viola, voglio esprimere la mia gratitudine per il piacere di aver vissuto in questa città e giocato in questa incredibile squadra. La mia famiglia e io apprezziamo tutto l'affetto che abbiamo ricevuto. Questo sarà un ricordo che porterò per sempre nel mio cuore".

Il club viola, infatti, non eserciterà il riscatto dalla Juventus e quindi il centrocampista brasiliano tornerà a Torino sponda Juventus. Tra la Fiorentina e il giocatore il rapporto è sempre stato ottimo, ma a giugno appunto sarebbe scaduto il prestito oneroso dalla Juventus (due milioni+due di bonus raggiunti), che tra l’altro si è accollata tutto l’ingaggio fino al 2026 da 6,5 milioni lordi (4,5 netti) del calciatore sudamericano dopo averlo girato al club viola. Condizione questa da sommare ai 20 milioni (pagabili in tre esercizi) che sarebbero serviti per riscattare Arthur, spinta a farlo la Fiorentina dalla continuità atletica, grazie anche a un gestione fatta da Italiano e dal suo staff con il bilancino del farmacista per salvaguardare un gioiello puro ma fragile.

La sua stagione sulle sponde dell'Arno rimane pur sempre sufficiente ma con enormi buchi, passaggi a vuoto e assenze per una pubalgia che lo ha limitato tanto forse troppo. Italiano era consapevole di dipendere da lui in un centrocampo che, al di là dell'ex Barcellona, non ha fini messaggeri del suo credo calcistico. Il fatto che lo stesso Italiano sia stato costretto a togliere dalla contesa un calciatore che è diretta emanazione del suo modo di interpretare il calcio può esser visto come il tramonto di un investimento su cui qualcuno si era illuso. 20 milioni per il riscatto per la Fiorentina erano troppi anche quando il mediano di Goiana surfava sulle acque del centrocampo.

Nel suo anno in viola Arthur ha collezionato, tra campionato, Conference League, Coppa Italia e Supercoppa, un totale di 48 presenze con solamente 2 reti, di cui una su rigore, e appena 4 assist. Numeri che, al di là della cifra elevata, non hanno spinto la società viola ad esercitare il riscatto e quindi il brasiliano farà ritorno a Firenze e la dirigenza gigliata sarà costretta a tornare sul mercato per regalare un nuovo regista a Raffaele Palladino.