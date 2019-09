ARBITRI, Massa e Valeri di nuovo out dopo Fio-Napoli

Nelle designazioni che l'AIA ha pubblicato poco fa in vista della terza giornata di campionato di Serie A, ci sono due curiosità che balzano immediatamente agli occhi scorrendo la lista delle dieci partite in programma tra sabato e lunedì: il presidente Nicchi e il designatore Rizzoli hanno infatti deciso di tenere ancora fuori per un turno sia Massa che Valeri, ovvero gli arbitri della sfida tra Fiorentina e Napoli che si è macchiata di una topica relativa al rigore (inventato) concesso a Mertens in chiusura di primo tempo.

La seconda notazione riguarda invece Paolo Silvio Mazzoleni,che sabato pomeriggio al Franchi sarà al Var per la sfida tra i viola e la Juventus. Curiosamente Mazzoleni era stato arbitro Var per la Juventus anche alla prima giornata (successo per 1-0 a Parma) dove con una chiamata ha fatto annullare il 2-0 siglato da Ronaldo per un fuorigioco millimetrico.