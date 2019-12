AQUILANI, Contento di essere a Firenze. L'U18...

Alberto Aquilani, allenatore dell'Under 18 della Fiorentina, ha parlato dal palco dello "Youth Sector Christmas Party" al Tuscany Hall. Queste la parole raccolte da FirenzeViola.it: "Ho passato tre anni fantastici a Firenze e quando ho avuto l'opportunità di tornare ero molto felice. Con la mia famiglia eravamo contenti e io non vedevo l'ora di iniziare. La categoria è sperimentale e nuova, per i ragazzi, per la Fiorentina e per me".

Com'è l'approccio con i ragazzi?

"Ci deve sempre essere rispetto dei ruoli, ma io cerco di trasmettergli il mio sapere e di essere loro amico. Io so cosa vuol dire giocare a calcio, spero di poterglielo insegnare. Ho avuto la fortuna di giocare in grandi squadre ed è per questo che ho voluto prima creare una scuola calcio a Roma e poi iniziare con il settore giovanile".

Cosa sugerisco ai ragazzi?

"Il consiglio è sempre lo stesso: le scorciatoie non esistono. Esiste un solo modo di arrivare ad alti livelli che è quello del sacrificio e del lavoro. Poi chi ha più qualità e talento lo deve sviluppare. Ma senza lavoro non si arriva da nessuna parte".