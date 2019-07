ANTOGNONI, Nuovo ruolo mi stimola. Commisso...

Giancarlo Antognoni ha parlato così ai media presenti tra cui FirenzeViola.it, all'arrivo della Fiorentina all'O'Hare Airport: "A Chicago non ci ero mai stato, il clima della squadra è buono. Come sempre all'inizio c'è buona volontà da parte nostra, ma anche da parte dei calciatori. Il mio nuovo ruolo? Mi stimola, è più impegnativo, più importante e ringrazio la nuova proprietà per l'opportunità che mi sta concedendo. Commisso? Verrà a New York non qua".