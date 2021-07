ANDRISSI A FV, Italiano come Gattuso. Maleh...

Tra le notizie più cliccate di oggi l'intervista esclusiva che FirenzeViola.it ha fatto a Gianluca Andrissi, ex DS dello Spezia e gran conoscitore della realtà spezzina e del calcio giovanile. Ecco alcuni passaggi dell'intervista:“Italiano? Non ho lavorato con lui ma lo conosco. Sinceramente credo che come allenatore sia molto simile a Gattuso: tutti e due hanno una forte personalità che si fa sentire sia in allenamento che in partita. Poi le loro idee di calcio divergono ma il modo di porsi è simile. Credo che per Italiano l’arrivo alla Fiorentina sia uno step in avanti, anche se pure lo Spezia sta costruendo un progetto ambizioso. In generale lo considero, insieme a Dionisi, Zanetti e De Zerbi, tra i migliori della nuova scuola di allenatori italiani, ha fatto bene in ogni categoria, dalla D alla A. Maleh? L’ho avuto contro in C qualche anno fa, è un giocatore che può fare già comodo ai viola.

