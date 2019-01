ANCORA LAKTI, La fascia oggi soddisfazione unica

Queste le parole di Erald Lakti rilasciate ai media presenti tra cui FirenzeViola.it: "Oggi è stata una grande partita, volevamo la vittoria a tutti i costi. L'abbiamo preparata in pochi giorni e siamo contenti della vittoria. La sconfitta di Vinovo ci ha dato una carica più oltre alle parole del mister nel pre gara. Ora abbiamo l'Inter in semifinale e cercheremo di dare sempre il massimo poi staremo a vedere. Essere capitano oggi per me è una bella soddisfazione. Io ho il compito di mettere la calma in squadra".