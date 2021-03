ANCHE PER L'AVULSA

Di questi tempi tutto fa ciccia per arrivare alla salvezza, soprattutto se sei una Fiorentina spaesata, tremolante, in difficoltà sia a trovare la via del gol che a non subirne. Con la partita di Benevento che si avvicina (sabato, ore 18) allora si realizza l'importanza della sfida ai sanniti osservando al contempo la situazione degli scontri diretti contro la squadra di Inzaghi e lo Spezia di Italiano - con cui è arrivata l'ultima vittoria - cioè le due sfidanti attualmente appaiate in classifica ai viola, a quota 26 punti.

Bisogna insomma ricorrere alla cosiddetta classifica avulsa, che impone alla Fiorentina di vincere sabato prossimo per potersi dichiarare tranquilla anche nei confronti di un arrivo a pari punti con Spezia e Benevento, che peraltro si sono annullate in un pareggio nell'ultimo weekend. Al momento questa speciale graduatoria basata sugli scontri diretti (primaria in caso di arrivo multiplo a pari) vede lo Spezia (che però ha esaurito le partite) in testa a 5 punti, e le sfidanti di sabato pari a quota 4.

Ci vuole una vittoria perciò, e se si limita lo sguardo agli scontri diretti col solo Benevento dopo lo 0-1 del Franchi firmato Improta, la prima del Prandelli 2.0, serve quindi che i viola si prendano una rivincita al Vigorito, imponendosi con due gol di scarto per non dover eventualmente passare al vaglio altre voci quali la differenza reti e via dicendo. Lasciando per un attimo da parte l'avulsa, ma neanche troppo, si intuisce quanto di per sé una vittoria in quel di Benevento potrebbe risultare salvifica per le sorti, e soprattutto per il morale, viola.

CLASSIFICA AVULSA DI CHI HA 26 PUNTI

Spezia* 5; Benevento 4; Fiorentina 4

*= una partita in più

Spezia-Fiorentina 2-2

Fiorentina-Spezia 3-0

Benevento-Spezia 0-3

Spezia-Benevento 1-1

Fiorentina-Benevento 0-1

Benevento-Fiorentina da giocare