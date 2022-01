ALTRA GOLEADA, VIOLA BELLISSIMA. CB3 DA APPLAUSI, DV9 BEL GESTO

La cosa che fa strabuzzare i miei occhi viola è il numero dei gol che la Fiorentina ha realizzato in cinque giorni: 11 reti fra Napoli in Coppa Italia e ieri in campionato contro il Genoa, cosa che lo scorso anno ha richiesto un intero girone perché avvenisse! Togliamoci subito il dente sulla pochezza del nostro avversario, su un futuro molto complicato per il grifone, ma quello che interessa è stata la risposta dei ragazzi di Italiano, dopo la gara infrasettimanale che era durata ben 120 minuti visti i tempi supplementari, e meglio di così non potevano fare. È stato un piacere questa partita, una gioia vedere dominare la squadra in lungo e in largo per tutto il campo, per tutto il tempo.

S’è cominciato l’incontro non proprio nel modo migliore con quel rigore battuto da Vlahovic decisamente male, con un cucchiaio smanacciato fuori da Sirigu. Ho storto un po’ la bocca per questa esecuzione da sbruffone, diciamo così, ma non mi sento di infamare questo ragazzo che a suon di gol sta tenendo vivi i nostri sogni europei. Ho letto subito sui social battute di cattivo gusto nei suoi confronti che spero siano state rimangiate dopo il favoloso gol (il quarto) che ha magicamente insaccato. La cosa che mi ha piacevolmente impressionato è stato il suo gesto di scusa, subito dopo aver segnato, per l’errore che aveva fatto dal dischetto. Non vedo in giro calciatori che si comportano così. Sarà un mercenario, un irriconoscente, quello che volete, ma io credo che sia un grande professionista e che si comporti in campo, col Mister (che ha prontamente abbracciato) e coi compagni in modo esemplare. È arrivato Piatek, ma per me Dusan le gioca tutte!

Ieri è continuata la sagra dei marcatori ed ha aperto le danze Odriozola col primo gol in maglia viola seguito poi da Bonaventura e poi è iniziata la serata magica del capitano che ha messo il timbro sul terzo e quinto gol, entrambi su punizione. Siccome vi racconto spesso le mie vicissitudini da stadio e ora di nuovo, purtroppo, da divano, confesso di avere detto coi miei: ora non la metterà mica dentro di nuovo dopo Napoli? Le ultime parole famose! A questo punto ho ripetuto lo show anche quando Biraghi si è apprestato a battere il secondo calcio da fermo e non credevo a quello che è accaduto e cioè la realizzazione di una doppietta. Prometto che d’ora in avanti lo dirò sempre se porta così fortuna! Bravo CB3, ti meriti tutti gli applausi che spesso ti ho negato.

Chiude il set, il punteggio è infatti tennistico, il piccolo grande Torreira che riesce a segnare di testa su un bel cross di Ikonè. Questo calciatore mi piace tantissimo e credo che sia il direttore d’orchestra giusto per il nostro centrocampo e fa una solida coppia con Bonaventura che anche contro il Genoa è stato tra i protagonisti perché, oltre al gol, ha fatto un assist al bacio per DV9. Fare i nomi comunque è riduttivo per quelli che non vengono citati e credo che tutti i ragazzi viola abbiano fatto il loro compito al meglio e basta guardare i numeri della serata: 74% di possesso palla, 22 tiri di cui 12 in porta, 90% precisione nei passaggi, tanto per dire.

Va infine fatta una standing ovation a Italiano che sta facendo un gran lavoro con la squadra, che è un po’ pazza come lui stesso l’ha definita giorni fa, ma che ci sta riempiendo di orgoglio quando la vediamo giocare e vincere come ha fatto in queste ultime due partite. La batosta contro il Torino possiamo a questo punto archiviarla come un caso perché la reazione a quella serataccia è stata entusiasmante.

La Signora in viola