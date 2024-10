ADLI ROMPE IL GHIACCHIO, DODÒ E KEAN ENTRANO BENE IN PARTITA, DELUDONO SOTTIL, BELTRAN E IKONÈ

FirenzeViola.it

TERRACCIANO - Mai impegnato nel primo tempo nella ripresa deve giusto bloccare un cross dalla destra, 6

KAYODE - Si rivede in campo dopo un po’ di tempo e anche se non è continuo nella spinta non corre rischi, 6

Dal 13’st DODÒ - Ha il merito di velocizzare la manovra e propiziare il gol del vantaggio oltre a un bell’assist per Kean, 6,5

MORENO - Rimedia un bel colpo sul costato dopo uno scontro di gioco, per il resto nel primo tempo non rischia nulla. Al contrario un retropassaggio di testa in avvio di ripresa mette i brividi, poi recupera sicurezze, 6

BIRAGHI - Si vede al tiro, al volo, sugli sviluppi di un corner. I Saints sono nulli in attacco ma lui fa buona guardia, 6

PARISI - Spunto apprezzabile intorno al quarto d’ora anche se non trova il tempo per il cross. Anche lui pare fin troppo timido seppure sbagli poco, 6

ADLI - E’ quello che si dà più da fare nel cercare gli appoggi sui trequartisti. Non è precisissimo ma lo diventa quando colpisce da dentro l’area di rigore trovando il primo gol in maglia viola, 6,5

Dal 36’st CATALDI - S.v.

MANDRAGORA - Gioca abbastanza semplice fino a quando sfiora il vantaggio colpendo il palo. Nell’azione s’infortuna ed è costretto a uscire, 6

Dal 41’pt RICHARDSON - Entra adeguatamente in partita e nel finale impegna il portiere avversario con un bel tiro, 6

IKONÈ - Subito un’occasione che però spreca da buonissima posizione. E’ l’antipasto di un primo tempo in cui non ne azzecca una. Un pò meglio nella ripresa visto che partecipa all’azione del primo gol e poi impegna il portiere Roberts. In generale però è un’altra prova piena zeppa di errori, 5

BELTRAN - Si vede dopo una ventina di minuti quando quasi sulla linea di fondo trova la risposta del portiere con un bel tiro. E’ l’unico tentativo di una prestazione nuovamente impalpabile, 5

Dal 13’st GUDMUNDSSON - Gioca quasi sempre di prima alzando il tasso qualitativo dopo il suo ingresso, 6

SOTTIL - Dalla sua parte, nel primo tempo, la Fiorentina non affonda mai. E quando prova ad arrivare al cross manca in precisione. Qualche fischio al momento del cambio certifica una brutta serata, 5

Dal 13’st KEAN - Al posto giusto nel momento giusto trova il raddoppio sotto misura. Manca clamorosamente il bis dopo una bella iniziativa di Dodò. Puntuale, 6

KOUAMÈ - Il primo a rendersi pericoloso con un diagonale che il portiere gallese manda in corner. Ci riprova un altro paio di volte nella prima frazione di gioco. Nel corso del secondo tempo cerca ancora la conclusione a rete senza fortuna ma sprecando anche qualche buon pallone dentro l’area, 5,5

PALLADINO - Conferma la difesa a 4 di Empoli con Biraghi adattato a centrale accanto all’esordiente Moreno, davanti Ikonè, Beltran e Sottil giocano dietro a Kouamè. Nel primo tempo il ritmo della sua squadra è molto basso e solo con tiri da fuori si rende pericolosa come quando Mandragora colpisce il palo. Nella ripresa il triplo cambio Dodò, Gudmundsson e Kean cambia volto alla squadra e arrivano i gol. Il risultato c’è, il gioco non ancora, 6