ADLI, Convinto da Firenze. Qui per crescere e vincere

Nonostante sia già sceso in campo, domenica scorsa contro il Monza, con la maglia della Fiorentina, oggi era il giorno della presentazione ufficiale davanti ai media di Yacine Adli. Il nuovo numero 29 gigliato, arrivato dal Milan, ha spiegato perché ha lasciato il club rossonero e cosa si aspetta da questa nuova avventura in viola: "Quando sono tornato a Milano i dirigenti mi hanno detto che loro avevano bisogno di vendere e che sarei stato messo sul mercato. Dovevo preparami a una nuova squadra e quando è arrivata l'opportunità di venire a Firenze, in un progetto ambizioso, sono stato convinto subito"

Cosa ti aspetti da questa avventura a Firenze?

"Voglio pensare solo al campo e crescere. Qui c'è un allenatore forte ed una squadra forte. Qui c'è un progetto in cui posso crescere e in cui si può vincere".

Nel corso della conferenza stampa Adli ha toccato vari temi, dal rapporto con Pioli alle prime impressioni su Palladino. Questa una delle notizie più lette di oggi su FirenzeViola.it.

