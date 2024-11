ADLI, BOVE E CATALDI: L'ABC DEL CENTROCAMPO VIOLA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sono arrivati in sordina visto che il mercato viola è stato caratterizzato dall'arrivo di Albert Gudmundsson, Moise Kean e David De Gea. Se Moise e il portiere spagnolo stanno trascinando la Fiorentina ai piani alti della classifica, lo stesso ancora non si può dire per il 10 dei viola visto lo stop. L'islandese è infatti fermo dall'infortunio ai flessori della coscia destra rimediato nella gara contro il Lecce, ma non si può dire di certo che il suo apporto nelle poche partite effettuate non sia stato fondamentale: con la sua doppietta su rigore contro la Lazio e il gol al Milan ha portato comunque 6 punti.

Il regista - Se la Fiorentina si trova al terzo posto a soli tre punti dalla vetta, merito è del lavoro di Palladino che, tra le altre cose, ha dato una nuova vitalità a chi l'aveva persa: è il caso di Adli, Bove e Cataldi. Il francese è arrivato sulle rive dell'Arno in prestito oneroso a due milioni di euro e il riscatto è fissato a 10. Alla sua prima apparizione è stato subito decisivo nel finale di gara contro il Monza visto che da calcio d'angolo ha fatto l'assist per il colpo di testa di Gosens. E quando a Firenze si è presentato il Milan, Adli ha giocato la sua miglior gara con la maglia viola dove ha segnato anche il suo primo gol con la Fiorentina con una giocata di classe.

Che dire poi di Edoardo Bove. Il classe 2002 è stato scartato dalla Roma ed è subito diventato un riferimento per Palladino che, al termine della partita vinta dai viola contro il Torino, lo ha definito un giocatore intelligente. Probabilmente vista la sua duttilità: con la maglia viola infatti Bove ha giocato da esterno di sinistra, mediano nel centrocampo a due e agito da seconda punta in Conference League. Come Adli, anche Edoardo ha giocato la sua miglior gara stagionale contro la sua ex squadra mettendo a segno un gol e un assist.

Cataldi ha fatto ricredere tutti - Infine c'è Danilo Cataldi, arrivato tra lo scetticismo generale visto anche la cessione in prestito di Alessandro Bianco al Monza. Palladino però lo ha subito messo al centro del progetto e schierato da titolare sin da subito nella gara contro il Monza. La doppietta segnata nella trasferta a Lecce rappresenta il suo punto più in alto con la maglia viola. In questo momento è ai box da due giornate e salterà anche l'impegno di Conference contro l'Apoel Nicosia e la sua mancanza si è fatta sentire soprattutto a centrocampo dove, nella gara contro il Genoa, la Viola ha fatto fatica nel fraseggio.