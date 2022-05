ACF-JUVE, Ultimo ballottaggio Piatek-Cabral

L'ultima partita della stagione mette Italiano di fronte al dubbio su chi schierare al centro dell'attacco: Arthur Cabral o Krzysztof Piatek? Per ora è in netto vantaggio il brasiliano, anche se le ultime prestazioni non lasciano del tutto sereno il tecnico viola, visto che con la Juve può servire la freddezza sotto porta di Piatek e dunque è ancora una scelta in via di definizione. Quella di domani sarà con ogni probabilità l'ultima volta che Vincenzo Italiano si porrà questo dubbio, visto che la Fiorentina non sembra intenzionata a non riscattare dall'Hertha Berlino l'attaccante polacco. Cabral continuerà ancora in viola, con la speranza che il suo rendimento cresca. Se per il futuro non ci sono dubbi sulla scelta, domani l'interrogativo si ripropone: Cabral o Piatek?

