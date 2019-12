ACF-INTER 4-0, Rivivi il live di Firenzeviola

45' FINITA!!!! La Fiorentina vince 4-0 sull'Inte

r.41' - Ammonita Merlo per trattenuta alla thogersen partita in contropiede.

38' - SALVATAGGIO SULLA LINEA DI ADAMI. È un momento di pressione delle ospiti.

36' - Viola in dieci per permettere alla Philtjens di rimettersi da una pallonata in faccia della Merlo.

33' - Thogersen manca il quinto gol sotto porta, su assist dal fondo della Lazaro.

28' - CAMBIO VIOLA: esce De Vanna, entra Lazaro..

26- L'Inter simaffaccia dalle parti della Ohrstrom ma non concretizza mai con la difesa viola brava a sbrogliare e a far ripartire l'azione.

18' - CAMBIO VIOLA: Esce Alia Guagni, rientrata oggi dopo l'infortunio, ed entra Thogersen.

11' - CAMBIO VIOLA: entra Mascarello per Parisi.

9' - GOOOL GOOOL GOOOL DELLA FIORENTINA. Tris personale della Bonetti, con un sinistro all'incrocio dei pali. Ora la Fiorentina è avanti per 4-0.

7' - Cambio dell'Inter: Attilio Sorbi mette Van Kerkhoven al posto della Santi.

4' - Viola subito pericolose dall'angolo di Parisi, la Adami non centra lo specchio.

1' - RIPARTITE!!!

--------------------

45' + 1' - FINISCE IL PRIMO TEMPO con la Fiorentina che vince 3-0 sull'Inter. Partita in effetti senza storia.

45' - GOOOL GOOOL GOOOL VIOLA. Autogol in realtà della Fracaros nell'intento di spazzare via il tiro della Mauro.43' - Prima ammonizione della partita per la Adami.

38' - OCCASIONISSIMA per Alia Guagni il cui tiro viene respinto da Aprile. Dopo pochi secondi è la Parisi a tirare da fuori area.

34' - Tris sfiorato dalla Philtjens ben servita dalla De Vanna dalla sinistra.

32' - GOOOL GOOOL GOOOL VIOLA - Ancora lei, Tatiana Bonetti, che insacca dal limite dell'area con un bel sinistro.

31' - È un assedio viola, ci prova anche Cordia dalla destra ma Aprile alza oltre la traversa.

28' - OCCASIONISSIMA MAURO. L'attaccante si ritrova tra le avversarie ed è abile a prendere palla ma non ha spazio per tirare e la palla è sul portiere ben appostato

19' - Doppia occasione per le viola con un tiro respinto è una rovesciata alta della Mauro.

18' - GOOOL GOOOL GOOOL della Bonetti. Fiorentina 1 Inter 0. L'attaccante al settimo gol in campionato, festeggia al meglio il suo compleanno (28 anni)

14' - GOL DELL'INTER ANNULLATO. La Debever segna ma l'azione è viziata da un fallo di mano.

10' - Colpo di testa della Adami, che finisce però sull'esterno della rete.

7' - altra occasione per le viola, ma Bonetti viene chiusa al momento del tiro e l'azione sfuma.

6' - Prima occasione per la Fiorentina, grazie alla ripartenza di Bonetti che serve a Mauro. Para senza problemi Aprile.

4' - Gara subito aperta tra le due squadre. Pubblico delle grandi occasioni, con tifosi di tutte e due le parti.

1' -' PARTITE!!

Big match oggi alle 12:30 al Bozzi! La Fiorentina Women's ospita l'Inter per riprendersi il secondo posto dopo i successi di ieri di Milan e Roma. Torna la formazione tipo per mister Cincotta. Su Firenzeviola.it segui il LIVE della partita!

Fiorentina Women's: Ohrstrom, Guagni, Agard, Tortelli, Philtjens, Cordia, Adami, Parisi, Bonetti, De Vanna, Mauro. A disposizione: Vigilucci, Mascarello, Ripamonti, Monnecchi, Corazzi, Fedele, Thogersen, Lazaro, Fusini. All. Cincotta.



Inter: Aprile, D'Adda, Marinelli, Brustia, Merlo, Debever, Alborghetti, Fracaros, Santi, Auvinen, Tarenzi. A disposizione: Quazzico, Capucci, Baresi, Van Kerkhoven, Colombo, Goldoni, Pandini, Norton, Marchitelli. All. Sorbi.