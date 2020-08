ACF FEMMINILE, Super Viola: schiantato 4-0 l'Inter

La Fiorentina Femminile inaugura con un netto successo per 4-0 la sua stagione, schiantando allo stadio Franchi (a porte chiuse) l’Inter grazie alla doppietta della nuova bomber Sabatino nel primo tempo e delle reti di Mascarello (super gol) e Bonetti. Dopo una buona mezzora equilibrata in cui le nerazzurre hanno sfiorato il gol del vantaggio centrando una traversa, la squadra di Cincotta la sblocca con un piattone in area di Sabatino, che due minuti dopo si procura il rigore che poi trasforma per il 2-0 all’intervallo. Nella ripresa, la Fiorentina domina in modo costante, sfiora il tris con Adami (palla sulla traversa) e poi prima Mascarello (conclusione rasoterra sul secondo palo a giro) e infine Bonetti (diagonale sul secondo palo) siglano le reti per il definitivo 4-0. Fiorentina dunque subito in testa alla classifica del campionato femminile con 3 punti e nessun gol subito.