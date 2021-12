ACF FEMM., La Viola non sfonda: è 1-1 con l'Empoli

Non cambia al termine della ripresa il risultato del derby tra Empoli e Fiorentina Femminile giocato oggi pomeriggio a Sesto Fiorentino: le Viola di coach Panico hanno infatti pareggiato per 1-1, con il vantaggio ospite siglato al 22' da bomber Sabatino e il pareggio al 28' di Cinotti. Con questo risultato, la Fiorentina resta in zona medio-bassa di classifica, con 13 punti in 11 giornate (e l'attuale 7° posto in classifica) mentre l'Empoli è nono con 12 lunghezze.