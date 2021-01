ACF FEMM. Batte il Milan in rimonta e va in finale

Sarà la Fiorentina a disputare la finale di Supercoppa femminile contro la Juventus (che ha battuto la Roma nell'altra semifinale), domenica prossima a Chiavari. La squadra viola, orfana di diversi elementi e del tecnico Cincotta per colpa del Coronavirus, ha battuto il Milan in rimonta con il risultato di 2-1 (5' Giacinti, 56' Kim, 65' Quinn) al termine di una gara aperta, piacevole e ben giocata. La partita si era messa in salita subito in avvio quando il bomber delle rossonere Giacinti ha infilato la Schroffenegger con un pallonetto dopo aver reclamato anche un rigore un minuto prima. Dopo almeno un paio di occasioni fallite nel primo tempo, nella ripresa la Fiorentina prende il pallino del gioco e pareggia al 56' con Kim e poi si porta in vantaggio con la Quinn dieci minuti dopo. Grande soddisfazione dunque, vista la sfortuna alla vigilia di questo appuntamento, per Nicola Melani (oggi in panchina al posto di Cincotta) e per le ragazze viola.