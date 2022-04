ABISSO, Prima volta coi viola in stagione: i precedenti

Rosario Abisso, arbitro designato per Fiorentina-Venezia, dirigerà per la prima volta in stagione la squadra viola. I precedenti col fischietto di Palermo sono positivi per la Fiorentina: con Abisso alla direzione del match il club di Commisso ha vinto sei partite, ne ha pareggiate due con risultati entrambi di 3-3, e ne ha perse tre. Nella scorsa stagione la squadra viola è stata arbitrata dal siciliano per ben cinque volte e in questo caso il trend non fa ben sperare: da ricordare la vittoria col Torino alla prima di campionato, seguita però da 3 sconfitte e un pareggio. Per quanto riguarda il Venezia, Abisso ha arbitrato il club veneto solo due volte ed entrambe in questa stagione, non portando particolarmente fortuna alla squadra di Zanetti che sotto la sua direzione ha fatto registrare una sconfitta e un pareggio.