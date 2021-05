ABISSO, I precedenti viola prima di domenica

Rosario Abisso, arbitro designato per Lazio-Fiorentina, dirigerà i viola per l'unidicesima volta, la quinta in questo campionato. I precedenti-viola del fischietto siciliano sono piuttosto positivi: con Abisso in campo la Fiorentina ha perso solo 2 volte, pareggiando in altre 2 occasioni e vincendo 6 volte. Le ultime occasioni in cui Abisso e viola hanno diviso il campo non lasciano comunque ben sperare: il precedente più fresco risale a due mesi fa, quando proprio l'arbitro palermitano diresse un rocambolesco Fiorentina-Parma finito 3-3 con diverse polemiche arbitrali. Prima di quella partita due sconfitte contro Lazio e Milan, con altre proteste in occasione del k.o. viola a San Siro (nell'occasione furono fischiati 2 rigori al Milan, uno dei quali accordato per una lieve spinta di Caceres su Theo Hernandez.

Per quanto riguarda il Napoli, Abisso è un portafortuna per i partenopei, che con lui hanno sempre vinto (4 successi su 4, l'ultimo a fine febbraio, un 2-0 al Benevento.