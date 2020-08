A UN PASSO DALLO START

Con la sfida in famiglia alla Primavera si chiude la primissima fase di preparazione di questo strano campionato, i viola proseguiranno con le doppie sedute giornaliere ma senza continuare il ritiro a Villa Olmi come avvenuto la scorsa settimana. Questioni puramente logistiche per una squadra che tornerà in campo altre due volte nelle prossime due settimane, contro Lucchese e Reggiana, poi sarà già tempo di esordio in campionato per un calendario in arrivo nella giornata di mercoledì.

Ai nastri di partenza Iachini può già godersi i rinforzi principali dell'ultimo mercato invernale, e se di Kouamè qualcosa di buono si è già visto nel finale della passata stagione è soprattutto il profilo di Amrabat quello in grado di avviare gli esperimenti a centrocampo. Tra le priorità del tecnico ci sarebbe anche quella del regista, e in tal senso la dirigenza vorrebbe accontentarlo arrivando a Torreira dell'Arsenal e battendo la concorrenza del Torino, ma è probabile che la trattativa possa portare via ancora un po' di tempo.

Quelle di settembre saranno però anche le settimane decisive per fare luce sul futuro dei giocatori in bilico. Se su Pezzella la Fiorentina ha già alzato le barricate dopo i sondaggi del Milan è su Milenkovic e Chiesa che si giocano le partite più complicate, anche perchè per entrambi restano in ballo pure i rinnovi di contratto. Partenti o meno saranno soprattutto il difensore e l'attaccante le discriminanti di un mercato la cui apertura è ormai alle porte, e non a caso per il duo Barone-Pradè quello appena andato in archivio potrebbe essere stato uno degli ultimi week-end estivi di riposo.