VIDEO FV, Benassi: "De Rossi ci farebbe comodo"

Oggi ha parlato in conferenza stampa il centrocampista viola Marco Benassi. Alla domanda su un possibile approdo di Daniele De Rossi in viola, Marco Benassi ha risposto così: "Ho pensato grandi cose in positivo. Lo conosco per la Nazionale ed è un grandissimo giocatore e un grande uomo. Penso che farebbe comodo a qualsiasi squadra. Non so come stanno le cose ma se dovesse venire saremmo felicissimi". Qui sotto il video integrale realizzato da FirenzeViola.it, della conferenza stampa:

Conferenza Stampa di Marco Benassi Pubblicato da Firenzeviola.it su Lunedì 8 luglio 2019