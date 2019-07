LIVE FV, ACF-VDF 21-0: terminata la gara

--- FINE PARTITA ---

Finisce 21-0 la prima amichevole tra la Fiorentina e la Selezione Val di Fassa

45' - 21 -0! Poker di Meli

44' - 20-0! Gol di Eysseric, il francese raccoglie un cross di Sottil dalla destra e con un rasoterra al volo batte il portiere del Val di Fassa

43' - 19- Gran gol di Sottil che da fuori area infila sotto la traversa. Tripletta anche per lui

42' - 18-0! Tripletta di Meli, che al volo conclude in porta e trova l'angolino

40' - 17-0! Segna Meli che firma la sua doppietta

39' - Quattro cambi per la Fiorentina: escono Dabo, Venuti, Castrovilli e Baez; entrano Pierozzi, Gori, Baroni, Meli

38' - Bella discesa sulla fascia di Sottil che mette al centro ma Baez spara alto

36' - Cross dalla sinistra di Baez che trova Simeone completamente libero all'interno dell'area rigore; ma l'attaccante argentino di testa non trova la porta e spedisce sul fondo

35' - Destro largo di Simeone che ha provato il tiro da posizione defilata

30' - 16-0! Calcio d'angolo per la Fiorentina, colpisce Hancko che sigla la sua doppietta personale

27' - Due pali colpiti dalla Fiorentina: uno da Hancko e uno da Sottil

25' - 15-0! Doppietta per Simeone che conclude un ottimo contropiede viola

24' - 14-0! Doppietta di Baez, da calcio d'angolo il pallone dopo una carambola finisce sui piedi del giocatore viola che da posizione ravvicinata mette in rete facilmente

22' - Grande azione di Sottil che mette un bel traversone dentro l'area di rigore ma Baez e Simeone non ci arrivano

18' - 13-0! Gol di Riccardo Sottil che fa partire un tiro dalla destra, Massa è mal posizionato e la palla entra in porta.

16 '- 12-0! Gol di Baez su un calcio d'angolo battuto da Castrovilli che trova prima la testa di Hancko e poi i piedi dell'uruguagio che da pochi metri non sbaglia.

14' - 11-0! Gran gol del terzino viola Hancko! Sinistro piazzato per il classe '97 e Massa non può far nulla.

12' - Occasione per Simeone che da posizione defilata non trova la porta

10' - Occasione per Eysseric. Il francese calcia da fuori area ma il pallone termina sul fondo

8' - 10-0! Rete anche per il Cholito Simeone

5' - 9-0! Gol di Sottil che sigla la non marcatura per la Fiorentina

1' - Iniziato il secondo tempo

Ecco la formazione del secondo tempo: Terracciano, Venuti, Hugo, Dabo, Hancko, Castrovilli, Lakti Eysseric, Simeone, Sottil Baez

--- FINE PRIMO TEMPO ---

45' - Finisce qui sul risultato di 8-0 il primo tempo dell'amichevole

42' - 8-0! Rete di Meli appena entrato. Bellissimo assist di Montiel col tacco per il giocatore italiano che firma l'ottava rete della Fiorentina

40' '- Due cambi per la Fiorentina: escono Ranieri e Koffi; entrano Meli e Pierozzi

38' - TRIPLETTA DI VLAHOVIC! 7-0 VIOLA! Gran gol dell'attaccante serbo che raccoglie un traversone dalla destra, girato in porta col tacco al volo. Bellissima rete!

34' - Altra grande parata di Colusso sul tiro da fuori area per Benassi.

30' - Fiorentina sempre in possesso palla. Adesso punizione dal limite per la squadra gigliata. Calcia Vlahovic che prende la barriera. Calcio d'angolo viola. In occasione del corner la palla arriva sui piedi di Federico Ceccherini che si alza il pallone e di rovesciato sfiora la rete. Bravo il portiere Colusso che devia fuori.

26' - GOL! 6-0! Segna anche Ranieri su assist di Riccardo Saponara che è arrivato sul fondo e ha messo un ottimo traverso rasoterra, sul quale si è avventato proprio il classe '99 che sigla così il 6-0

25' - Partita a senso unico. Calcio d'angolo per la Viola. Resiste la linea difensiva trentina

23' - MANITA DELLA FIORENTINA! Il 5-0 lo sigla Riccardo Saponara dopo una bel dribbling lasciando sul posto due giocatori. Il centrocampista tira a giro e la metta sotto l'incrocio da posizione defilata

19' - DOPPIETTA VLAHOVIC! Il serbo sigla la sua doppietta personale stavolta di testa sul cross di Montiel. 4-0 per la Fiorentina

17' - 3-0 FIORENTINA! A siglare il terzo gol è Montiel dopo una bel fraseggio al limite dell'area dei giocatori viola

15' - GOOL! VLAHOVIC! Sull'assist di Ranieri ha raddoppiato il serbo: 2-0 per la Fiorentina

13' - A vedere la gara da una postazione rialzata, nella terrazza del centro sportivo, c'è anche il francese Jordan Veretout (il giocatore è al centro di molte voci di mercato). Notato dai tifosi che sono subito andati a offendere il francese con le forze dell'ordine che si sono mosse subito. Adesso il giocatore ha abbondonato la sua postazione

11' - La Fiorentina sempre in possesso palla, provando a volte qualche affondo offensivo che viene respinto con successo dalla difesa del Val di Fassa team

8' - Attacco della Val di Fassa respinto dalla difesa della Fiorentina. Occasione per Koffi nel ribaltone di fronte ma il giovane viene fermato proprio al momento del tiro

5' - GOOL! Alla prima occasione la Fiorentina passa in vantaggio. Dopo un bel triangolo sulla fascia tra Koffi e Saponara, il giovane viola mette il pallone dentro l'area. Si avventa Benassi che dopo aver controllato la sfera calcia in porta e fa 1-0.

1' - Comincia la sfida!

17.03 - Le squadre stanno entrando in campo.

17.00 - Joe Barone è ancora presente sulle tribune e c'è stato un simpatico siparietto con i tifosi. Infatti il braccio destro del patron viola, ha chiamato in diretta Rocco Commisso per farlo salutare dai tifosi presenti sulle tribune. Una volta che Commisso ha risposto al telefono si è levato il coro "Rocco, Rocco, Rocco" dei tifosi che poi hanno applaudito il tycoon. Joe Barone guarderà la partita in mezzo ai tifosi.

16.55 - Circa 300 tifosi sulle tribune sono giunti qui a Moena per seguire la gara. Fra pochi minuti si comincia

16.45 - Mentre i primi undici viola stanno svolgendo un possesso palla sul campo, Joe Barone si è diretto verso lo spicchio di tribuna dove sono presenti alcuni tifosi viola. Si è fermato con loro a parlare rispondendo ai cori che intonavano il suo nome

16.30 - Anche la Fiorentina è scesa in campo per il riscaldamento

16.25 - La Fiorentina per questa amichevole scenderà in campo con la maglia verde in onore del quartiere di San Giovanni

16.20 - E' arrivati al Centro sportivo Cesare Benatti il braccio destro di Rocco Commisso, Joe Barone. Pochi minuti fa è entrato all'interno

16.10 - Ecco le formazioni ufficiali dell'amichevole:

Questa la formazione della Fiorentina che scenderà in campo nel primo tempo: 1. Dragowski, 2. Beloko 3. Ranieri. 4. Cristoforo 5. Ceccherini 6. Hristov 7. Montiel 8. Benassi 9. Vlahovic 10. Saponara 11. Koffi All. Montella

A disposizione: 12. Terracciano 14. Venuti 15. Hancko 16. Hugo 17. Pierozzi 18. Dabo 19. Lakti 20. Simeone 21. Sottil 22. Chiorra 23. Meli 24. Castrovilli 25. Eysseric 26. Baez 27. Gori. 28. Baroni)

Val Di Fassa: Colusso, Barbolini, Bernard, Rasom, Vittur, Trottner, Senoner, Riz, Toma, Kanetsheider. A disposizione: (Massa, Daverda, Ruggiero, Lorenz, Cincelli, Defloriam Giuseppe, Deflorian Giovanni, Rasom, Pistoia, Deville, Zanoni)

16.00 - I giocatori sono arrivati al Centro Sportivo; anche la squadra avversaria è presente. Nell'attesa che arrivi anche il braccio destro di Commisso, Joe Barone, le tribune del campo si stanno riempendo piano piano con i primi tifosi che sono arrivate al Village

Alle ore 17.00 la Fiorentina scenderà in campo per la prima amichevole ufficiale di questa stagione e affronterà qui al Centro Sportivo Cesare Benatti Il Val di Fassa Team. Segui il live della partita su FirenzeViola.it