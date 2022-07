FOTO FV, MOENA SI TINGE DI VIOLA: -1 ALL'INIZIO DEL RITIRO

Sta per prendere il via il ritiro estivo 2022 della Fiorentina a Moena, come ormai da tradizione. La “fata delle Dolomiti” è pronta a ospitare il club viola per il decimo anno consecutivo, con tanto di tifosi già in arrivo per assistere all’approdo della squadra domani. Anzi, qualcuno si era avvantaggiato raggiungendo il Trentino negli scorsi giorni, anche diversi sostenitori gigliati provenienti da località lontane da Firenze.

L’allestimento del Viola Village che accoglierà gli spettatori del ritiro al centro sportivo "Cesare Benatti" è stato ultimato nella giornata di oggi, con tanto di foto realizzate da FirenzeViola.it che trovate in calce. Moena, in generale, si è dipinta di viola: spiccano le bandiere con il nuovo stemma societario nel quale campeggia una "V", la stessa scelta per decorare anche le nuove maglie presentate proprio ieri.

Domani in mattinata la Fiorentina partirà dalla Toscana per raggiungere il Trentino Alto Adige, dove sarà attesa entro l’ora di pranzo da un bagno di folla che, presumibilmente, prenderà di mira soprattutto i nuovi acquisti: nella fattispecie Jovic, Mandragora e Gollini. Aspettando Dodo, le cui visite sono in programma all’inizio della prossima settimana, per poi aggregarsi alla squadra in ritiro. Ci siamo.