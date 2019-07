FOTO FV, La storia della maglietta di Cyril Thereau

Come vi abbiamo già raccontato, nel pomeriggio di Moena c'è stato un bellissimo siparietto tra Cyril Thereau e una famiglia accorsa a vedere il ritiro della squadra viola in terra trentina. Come raccolto da FirenzeViola.it il motivo della foto e della maglietta donate dal calciatore nasce dalla conoscenza della bambina che lui stesso ha fatto lo scorso anno al Meyer. Oggi si sono rivisti di nuovo e questo è stato il pensiero che ha voluto farle il francese.