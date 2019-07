BIRAGHI, Primo allenamento col pallone

Allenamento finito. Una volta rientrata la squadra è entrato in campo Cristiano Biraghi che in questo momento sta svolgendo alcuni esercizi col pallone. Primo allenamento quindi per il terzino sinistro che ieri aveva svolto soltanto lavoro in palestra. Prosegue la sua riabilitazione dopo l'infortunio al ginocchio rimediato in Nazionale.