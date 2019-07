BENASSI, MAI PENSATO DI ANDARE VIA. DE ROSSI...

Il centrocampista della Fiorentina Marco Benassi ha parlato in conferenza stampa direttamente dal ritiro di Moena. Queste le sue parole:

Cosa significa essere di nuovo a Moena per te ?: "Per me tornare qua è sempre un grande piacere. Mi piace tanto la montagna e questo è un posto che già conoscevo".

Quale errore non bisogna ripetere rispetto all'anno scorso? "Quello principale è non aver portato avanti la nostra idea. Siamo stati influenzati da tante cose. Anche dalla Coppa Italia che dal punto di vista psicologico ci ha condizionato tanto. Perché ad un certo punto abbiamo abbandonato il campionato a livello mentale".

Il tuo percorso a Firenze: "Non ho mai pensato di andare via. Sto bene con la squadra e a Firenze. Voglio dare il mio contributo, la Fiorentina non è quella dell'anno scorso".

La Nazionale? E' uno degli obiettivi. Questo può arrivare solo con le prestazioni mie e soprattutto della Fiorentina. E' ovvio che ogni giocatore ha come obiettivo, tra i tanti, quello di arrivare nella propria Nazionale".

Il ruolo? "Con Montella non è cambiato più di tanto il mio ruolo".

Veretout? "Jordan ha dimostrato in questi il valore che ha. E' un giocatore importante per noi. Noi lo vediamo sereno ma non sappiamo le sue dinamiche di mercato".

La tournée in USA può condizionare i giocatori e la preparazione? "E' il primo anno che farò questo tipo di partite. Restando nello stesso posto mi sono sempre trovato bene. Però incontrare l'Arsenal ci può far crescere. Sono partite che ci faranno comodo".

Cosa rispondi alle critiche? "Il mio difetto è sempre stato quello: quando vanno bene le cose sei un fenomeno quando vanno male ti perdi. Cercherò di far ricredere chi mi critica con le prestazioni".

Ti ha impressionato qualcuno? Castrovilli? "Ci siamo trovati da poco. Tutti quanti hanno grande voglia e si sono messi a disposizione. Castrovilli ha grande qualità, penso si possa giocare le sue carte. Ha delle grandi potenzialità".

De Rossi? L'ho conosciuto. E' un grandissimo giocatore e uomo d'esperienza. Farebbe comodo a qualsiasi squadre. Saremo felicissimi di accoglierlo se dovesse venire qui".

Che stagioni ti aspetti? "Ad oggi dare obiettivi precisi è una cosa folle. Si riparte da zero con un ciclo nuovo. E' difficile fare previsioni. Ci vuole pazienza, noi giocatori daremo il massimo".

Come hai visto i tuoi compagni? "Con grande serenità. Sappiamo la brutta figura che abbiamo fatto l'anno scorso, ma quest'anno vogliamo fare sicuramente diversamente in meglio".