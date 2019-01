ZURKOWSKI, La Fiorentina la scelta migliore, ma ora...

Szymon Zurkowski ha rilasciato una lunga intervista ad una radio polacca in cui parla del suo trasferimento alla Fiorentina, partendo da come ha vissuto questi giorni: "Nessun telefono bollente. Mi sono allenato in pace, tutto è stato fatto dal manager e dal club. Manager come secondo padre? Certo. È come se il manager mi aiutasse a crescere e quindi a vivere meglio. Inoltre, c'è anche una critica costruttiva che mi permette di diventare un giocatore migliore. In passato c'era già stata una proposta viola finita lì ma al trasferimento a Firenze ci ho sempre pensato, e non certo da turista, e sono felice che non si siano dimenticati di me e che abbiano rinnovato l'offerta. Il fatto che la squadra in questione mi interessi da tempo ha reso tutto più facile. Inoltre il mio manager ha analizzato bene le offerte avute e pensa che la Fiorentina sia una buona scelta ed io condivido la sua opinione. Mi sembra che in questo club potrò spiccare il volo. Corvino? No, non ho avuto il piacere di sentirlo. La Juventus? Il mio manager mi ha detto che c'è stato un contatto. Ma ho fiducia in lui e non ho interferito nella trattativa. Se è importante finire la stagione al Gòrnik? Si, voglio finirla qui e aiutare la squadra da una situazione difficile, non potevo lasciarla ora che ha bisogno ancora di me. Il manager lo sapeva, ed è per questo che abbiamo fatto in modo che cambiassi club solo in estate. Come sto? Prima dell'infortunio mi sentivo bene perché avevo fatto l'intero periodo di preparazione. L'infortunio mi ha rallentato un po'. Sono tornato durante la stagione e non c'era tempo per recuperare. Ora, però, sto molto meglio. L'allenatore Czeslaw Michniewicz ama la Serie A? L'allenatore ci parla sempre bene del campionato italiano, perciò sono sicuro che sia contento del mio trasferimento. Cosa penso di Krzysztof Piątek a Milano? Super. Ho visto la suo foto da bambino con l'asciugamano del Milan, quindi probabilmente era il suo sogno giocare lì. Il mio asciugamano da ragazzo? Anche il mio era del Milan.