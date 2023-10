ZANIOLO, La sua posizione in vista della Procura di Torino

FirenzeViola.it

Dopo Nicolò Fagioli e Sandro Tonali, il prossimo ad essere interrogato dalla Procura di Torino sarà Nicolò Zaniolo. L'incontro dovrebbe avvenire fra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima, secondo la Gazzetta dello Sport, con la Procura che preferisce ascoltarlo solo dopo aver completato il lavoro di ascolto e ricerca sui dispositivi elettronici sequestratigli.

La sua posizione ad ogni modo sembra alleggerirsi, con lo stesso calciatore ed i suoi legali che hanno sempre negato scommesse relative al calcio e confinate a poker e blackjack. La Procura federale, si legge, al momento non ha raccolto alcun elemento contro di lui e gli stessi Fagioli e Tonali non lo hanno tirato in ballo in nessuna dichiarazione. Già oggi è probabile possa andare in scena un contatto con la pm titolare dell'inchiesta per definire la data dell'audizione.