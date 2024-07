ZANIOLO, È a Zingonia: a breve la firma con l'Atalanta

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Nicol Zaniolo è in pratica un giocatore dell'Atalanta: manca solo l'ufficialità ma, dopo le visite mediche di stamani a Milano, l'ex Roma è arrivato poco fa a Zingonia per la firma sul contratto. Lo riporta Tuttomercatoweb.com, che specifica anche quanto successo nelle ultime ore: Secondo quanto ricostruito ieri da TMW, per sbloccare l'impasse che era venuta a crearsi è stato decisivo l'intervento dell'amministratore delegato Luca Percassi.

L'accelerazione è arrivata subito dopo cena, quando il numero uno del club orobico ha deciso di poter operare uno sforzo economico che fosse superiore a quello preventivato. Uno sforzo che ha avuto come risultato quello di produrre lo scatto decisivo in favore dell'Atalanta, che aggiunge così un altro attaccante a una batteria già piuttosto nutrita e variegata. L'affare sarà completato con la formula del prestito oneroso (3 milioni di euro) con obbligo di riscatto condizionato (16 milioni al raggiungimento del 65% delle presenze da 45 minuti) più eventuali bonus (fino a un massimo di 3 milioni).

