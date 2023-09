ZANETTI, Beltran? Felice di vedere argentini in A

FirenzeViola.it

Il vice presidente dell'Inter Javier Zanetti ha parlato al portale planetwin365.news soffermandosi sull'attualità nerazzurra e del calcio italiano:

La Serie A si è arricchita di nuovi giocatori argentini, come Retegui al Genoa e Beltran alla Fiorentina. Come vede il loro esordio?

"Mi fa molto piacere che arrivino giocatori argentini, soprattutto se sono giovani, perché credo che un percorso in Italia li farà crescere molto proprio come è capitato a me".