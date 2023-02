ZACCHERONI, Udinese superiore rispetto a Fiorentina

Al Messaggero Veneto, Alberto Zaccheroni ha parlato del momento dell'Udinese e delle possibilità europee per la squadra di mister Sottil: "Tutti indicano nella Fiorentina una squadra dal potenziale superiore, ma io continuo a sostenere che l’Udinese è superiore rispetto alle altre. Firenze e Bologna sono due piazze che mettono una pressione esagerata e infatti ricordatemi un exploit di viola o rossoblù. Poi magari Thiago Motta mi smentirà perchè è bravo, ma io continuo a dire Udinese e non solo per questione di cuore".