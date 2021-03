ZACCHERONI, Bologna e Firenze piazze più difficili

Alberto Zaccheroni è intervenuto oggi per parlare di Fiorentina-Milan: “Ultimamente sono molti gli anni travagliati. So già che in molti non condivideranno, ma alla domanda “qual è la piazza più difficile dove allenare?” io risponderei Bologna e Firenze, dove non sono mai stato. C’è tanta pressione durante la settimana, si parla tanto di Fiorentina mentre a Milano i giocatori non sentono parlare di Inter e Milan. Ho la sensazione che Firenze sia ancora più difficile di Napoli e Roma. Io e la Fiorentina? Un anno, quello del ritorno dalla B alla A fui vicino, poi più nulla”.

Poi un commento su Vlahovic: “Sta migliorando, le qualità non gli mancano. Deve fare esperienza e cercare come ha fatto nelle ultime prestazioni di farsi trovare al posto giusto al momento giusto senza dover sempre usare il fisico. Con intuizione e senso della posizione per sapersi smarcare può diventare grande”.