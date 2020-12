ZACCARDO, ACF ha commesso errori: adesso è dura

L'ex difensore e campione del Mondo 2006 Cristian Zaccardo, oggi consulente di mercato, si è concesso a TMW per commentare anche il match di domani tra Fiorentina e Genoa: "Sono due piazze importanti. Negli ultimi anni purtroppo hanno avuto difficoltà nel trovare continuità di risultati. Il Genoa si è salvato all’ultima giornata, la Fiorentina ha una nuova proprietà e sta cercando di essere competitiva ma ci sono delle incertezze: c’è stato un cambio di allenatore, evidentemente qualche errore è stato commesso. Ci sono dei periodi meno fortunati e più bui, società e squadra dovranno essere brave a compattarsi. Altrimenti se entri nel tunnel è pericoloso, uscirne diventa complicato. Per quanto riguarda il Genoa mi dispiace per l’esonero di Faggiano, è un direttore che stimo, in carriera ha ottenuto tanti risultati positivi. È giovane e ha esperienza. È andato in un ambiente con più pressione rispetto a Parma, i risultati non sono stati secondo le aspettative e ci sono stati anche dei casi spinosi come Schone".

Chi dovrà intervenire a gennaio?

"Sicuramente le squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere. Mi aspetto qualcosa dal Torino. La Fiorentina ha comprato, così come il Parma. Farà qualcosa anche il Genoa".