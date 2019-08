WOMEN C.LEAGUE, Rivivi il LIVE di FV del sorteggio

13.53 - Si conclude dunque l'estrazione di tutti i sedicesimi di finale della Women Champions League. Nell'immagine in fondo all'articolo tutti gli accoppiamenti

13.48 - E quindi saranno proprio gli avversari più duri del sorteggio i prossimi avversari della Fiorentina Women. Una sfortuna per la squadra di Cincotta, che però potrà subito testare il proprio livello con un avversario di assoluto livello.

13.47 - Estratto il sedicesimo di finale della Fiorentina: sarà contro l'Arsenal

13.44 - Estratti già quattro sedicesimi di finale, con Paris Saint-Germain, Fortuna Hjorring e Atletico Madrid che sono state accoppiate. Si attende l'estrazione della Fiorentina

13.42 - Il primo sedicesimo di finale sarà Juventus-Barcellona

13.41 - Prima estratta la Juventus

13.40 - Questo il programma della competizione:

Round of 32: 11/12 & 25/26 September 2019

Round of 16 draw: 30 September 2019, Nyon

Round of 16: 16/17 & 30/31 October 2019

Quarter-final & semi-final draw: 8 November 2019, Nyon

Quarter-finals: 24/25 March & 1/2 April 2020

Semi-finals: 25/26 April & 2/3 May 2020

Final (Viola Park, Vienna): 24 May 2020

13.35 - Mentre a Nyon viene celebrata la giocatrice Josephine Henning, un riassunto della passata edizione. La vittoria finale lo scorso anno è stata del Lione, la Fiorentina si è dovuta invece piegare al Chelsea negli ottavi di finale, dopo aver battuto nei sedicesimi di finale il Fortuna Hjorring.

13.32 - Iniziata la cerimonia con un discorso iniziale di Nadine Kessler, "head of women’s football for Uefa" che sottolinea l'estate di cambiamento vissuta dal calcio femminile. Con il Mondiale in Francia, tanti appassionati di calcio hanno cominciato ad interessarsi e si sono avvicinati alla categoria.

Siamo live con il sorteggio dei sedicesimi di finale della Womens UEFA Champions League. A partire dalle ore 13.30, a Nyon verranno estratti gli accoppiamenti delle squadra in corsa per il trofeo europeo. La Fiorentina agli ordini di mister Cincotta si presenta da testa di serie e spera perciò in un sorteggio semplice. C'è solo un avversario che la Viola deve riuscire ad evitare: le inglesi dell'Arsenal.