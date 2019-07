WEISS, A Moena persi 800mila euro. Vogliamo...

Andrea Weiss, direttore dell’agenzia per il turismo della Val di Fassa si è espresso così a La Repubblica sul ritiro della Fiorentina a Moena: "Secondo i flussi di turisti, con stime che ormai sono consolidate nel tempo, registriamo un mancato incasso di circa 800 mila euro. Con la Primavera nella seconda settimana, poi, abbiamo avuto anche un calo dal punto di vista mediatico, senza contare la poca presenza sugli spalti e in paese a fronte di 7- 800 tifosi stanziali durante la settimana e 2-3000 nel weekend”. Sull'eventualità di proseguire ad ospitare i viola in futuro, Weiss ha così dichiarato: "Ci siamo incontrati con Barone, è una persona squisita e capisco ci siano degli interessi con la Fiorentina in America, ma è anche vero che la proprietà precedente aveva concordato con noi un contratto tutt’ora in essere".