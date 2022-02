VLAHOVIC, Tornare a Firenze? Tante emozioni

Un Dusan Vlahovic emozionato risponde anche ad una domanda sulla prossima partita contro la Fiorentina, intervistato da DAZN: "Non so cosa dire… Le sensazioni sono tante. Andiamo a giocare una partita di calcio. Ringraziare la gente e la città? Certo. Come ho già detto li ringrazio per tutto. Ho vissuto anni bellissimi a Firenze. Certo che li ringrazio".

Sulla Juventus poi ha detto: "Non ero abitato a tutto questo ma con la testa giusta, la calma, il lavoro e la concentrazione si può fare tutto. I miei compagni, il mister, tutta al società e tutta la gente mi hanno aiutato tanto. Io li ringrazio tanto e spero che continueremo così".

Pensate allo scudetto?

"Adiamo partita per partita, poi quello che succederà succederà".

Un pensiero sulla guerra in Ucraina?

"Come abbiamo detto prima della gara 'No war'. No alla guerra, vogliamo la pace".