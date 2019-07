VLAHOVIC, Non penso a quanti gol farò: darò tutto

Dusan Vlahovic, attaccante che anno scorso ha debuttato con la prima squadra della Fiorentina e fatto benissimo con la Primavera, è intervenuto ieri sera in occasione del Viola Village. Ecco ciò che ha detto: "Gli allenamenti di mister Montella non sono molto faticosi, ma un po' fastidiosi (ride, ndr), ma siamo qui in ritiro per lavorare, per correre tanto e per prepararci al meglio in vista della prossima stagione per fare il meglio possibile. Obiettivo di gol? Non lo ho, non me lo pongo e non mi piace parlare di questo perché sono ancora giovane anche se sono qui per giocare: prometto di fare del mio meglio, non so quanti gol posso fare anche se è chiaro che ogni rete mi dà un po' di fiducia in più. Cosa significa giocare contro Arsenal e Benfica? E' un'emozione incredibile, un sogno per tutti. Come noi, gli altri sono tra i club migliori al mondo, noi andremo in America per vincere ogni partita ed il torneo, non è importante se sono delle amichevoli".