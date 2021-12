VLAHOVIC, Che bello fare 100 in A così: al lavoro

Lungo post sui social per l’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic, oggi ancora una volta in goal nel giorno in cui festeggiava le 100 presenze con la maglia viola. L’attaccante serbo, attraverso il suo profilo Instagram ha voluto celebrare l’importante traguardo. Ecco le sue parole: “ Che bel modo di festeggiare le 100 presenze in Serie A con un gol e una vittoria. Un grazie speciale a tutti i componenti del club, ai tifosi, alla squadra all’allenatore e al suo staff. Adesso dobbiamo continuare a lavorare duro per essere pronti per le prossime partite. Quando avete bisogno chiamatemi…”