VLAHOVIC-ANTOGNONI, Scambio d'affetto via social

Giancarlo Antognoni e Dusan Vlahovic sui social hanno spesso espresso il loro affetto l'uno per l'altro. E in occasione dell'ultima foto pubblicata dal club manager e bandiera viola su Instagram, ci sono "ricascati": sotto l'immagine per celebrare la premiazione all'evento ieri in Piazza Signoria, Vlahovic ha commentato "Unico 10". Pronta la risposta di Antognoni: "Unico 9". Ecco lo scambio di commenti: