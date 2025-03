Vladimir Jugovic: "Dura per una squadra come la Juve perdere con Atalanta e viola"

L'ex centrocampista della Juventus, Vladimir Jugovic, ha parlato a La Gazzetta dello Sport per commentare il momento dei bianconeri: "Per una squadra come la Juventus penso sia difficile perdere due partite consecutive contro Atalanta e Fiorentina in quel modo. Thiago Motta è l’allenatore e avrà le sue responsabilità. Ma le colpe sono di tutti in questi momenti. Cosa non convince di Motta? I risultati. Ma nella Juventus sono l’aspetto che pesa e conta maggiormente".