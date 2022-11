VIVIANO, ACF paga doppio impegno. Cragno/Gollini...

L'ex portiere della Fiorentina, Emiliano Viviano, è intervenuto durante il TMW news per parlare di Fiorentina e non solo. Queste le sue dichiarazioni sul club viola:

La Fiorentina ha alternato buone prestazioni al altre meno buone, è ottimista per il futuro dei viola?

"Sono ottimista, i viola hanno pagato l'impatto col doppio impegno. Nelle ultime partite l'ho vista bene, anche nell'ultima contro il Milan. C'è stata grande continuità di prestazioni. Mancano ovviamente i punti delle prestazioni contro Milan e Inter".

Italiano dopo un po' di critiche ha risollevato la squadra. Le scelte del tecnico la stanno convincendo?

"Anche per Italiano è stata la prima stagione col doppio impegno, tutti hanno dovuto fare i conti con questo. Adesso spero che, come si dice a Firenze, ci abbia fatto la tara".

La Fiorentina può ambire a vincere la Conference League?

"Si, non è la favorita ma una squadra come la Fiorentina ci deve provare. Vanno messe insieme tante cose, come la fortuna nei sorteggi e la buona forma durante tutto l'anno. Italiano ha fatto capire di voler puntare forte su questa competizione".

L'ha sorpresa la scelta di puntare su Terracciano?

"Si, Gollini è un portiere forte e mi aspettavo potesse avere continuità. Terracciano ha fatto bene l'anno scorso e questa stagione, il tecnico ha voluto privilegiare chi conosceva meglio il sistema. Gollini magari ha fatto meno bene in alcune occasioni e Italiano ha voluto puntare su Terracciano. L'ex Atalanta potrà avere però le sue chance".

Sarebbe favorevole ad uno scambio fra Gollini e Cragno?

"Il Monza sta giocando con Di Gregorio e vedo difficile che Gollini possa fare il secondo a Monza. Non so se i due portieri vogliano andare a giocare. Sono due portieri forti e se questa cosa viene fatta perché vista come giusta per entrambi potrebbe anche essere fattibile".