VITALE, Un errore con Vlahovic. Benevento spacciato

Pino Vitale, direttore sportivo, in diretta su RTV 38 ha detto la sua in merito al momento della Fiorentina: "Il contratto di Vlahovic doveva essere rinnovato mesi fa, invece oggi siamo in questa situazione. Ogni giorno che passa diventa sempre più complicata. Non capisco perché Joe Barone non sia intervenuto. È una situazione gestita male. Comunque in Italia nessuno può comprarlo, ad oggi. Ma non ripetiamo l'errore fatto con Chiesa. Deve accettare la proposta di rinnovo della Fiorentina, che lo ha cresciuto e valorizzato, altrimenti in tribuna. Salvezza? "Nel calcio può succedere di tutto, ma il Benevento deve andare a giocare in casa di Milan ed Atalanta. Se non è spacciato, quasi".