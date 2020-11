VITALE, Prandelli è il più adatto per questo periodo

L'ex dirigente Pino Vitale ha parlato della situazione della Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Penso che Prandelli sia la persona più adatta per affrontare questo periodo. E' passato da allenare i bambini ad allenare la Nazionale, conosce Firenze e conosce la squadra. Farà molto bene e i tifosi fiorentini si ricrederanno e si innamoreranno di Prandelli un'altra volta. Giocherà a 4 con due rifinitori e una punta. La squadra ideale della Fiorentina ha anche riserve che valgano i titolari tranne Ribery che non lo sostituisci. Borja, Duncan, Lirola a destra se non gioca Caceres... Le alternative ci sono. Obiettivo? Tornare il prima possibile nella parte sinistra della classifica. Le responsabilità non possono essere solo dell'allenatore, ma anche dei dirigenti. Sono convinto che tutti insieme faranno un ottimo campionato. Dichiarazioni Commisso? I giornalisti sono tutti innamorati della Fiorentina, non vedo nemici. Il presidente è amareggiato per i risultati, ma tornerà l'entusiasmo. Stadio? Si riuscisse a rifare il Franchi non sciupando l'architettura di Nervi si può migliorare, ma Commisso ha bisogno di uno spazio commerciale come tutti così che con gli utili riescano a mandare avanti anche la squadra di calcio. Società? Le figure importanti sono tre: presidente, direttore sportivo e allenatore. Commisso non scredita Pradè, ma i tifosi lo accusano di non aver comprato giocatori importanti. Attacco? Credo che Prandelli punti su Vlahovic, ma deve dimostrare che può esplodere. Amrabat? Con Pulgar più basso e Castrovilli accanto a lui rivedremo il calciatore del Verona. Benevento? Non potremo sbagliare".