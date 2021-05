VIOLA, Torna la vittoria al Franchi dopo più di due mesi

Il successo confezionato dalla Fiorentina sulla Lazio ha una valenza in più: stasera l'Artemio Franchi è infatti tornato terreno di vittoria dopo circa due mesi e mezzo. Era addirittura dal 19 febbraio contro lo Spezia (3-0 per l'allora squadra di Cesare Prandelli) che i gigliati non esultavano all'interno del proprio stadio. Un motivo in più, dunque, per essere soddisfatti stasera.