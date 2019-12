VIOLA, Per Chiesa ancora terapie. Castro in gruppo

La Fiorentina è scesa in campo questa mattina al Centro Sportivo Davide Astori. La squadra di Vincenzo Montella sta preparando la sfida di venerdì sera allo stadio Artemio Franchi contro la Roma. Castrovilli, uscito acciaccato dall'ultima sfida contro l'Inter si sta allenando regolarmente col gruppo da giorni ed è definitivamente recuperato dopo quel brutto movimento in un'azione di gioco che portava a pensare il peggio. Per quanto riguarda la situazione di Federico Chiesa, il giocatore continua con le sue sedute personalizzate formate da terapie individuali, allenandosi continuamente a parte. Lo staff medico sta facendo di tutto per recuperarlo per la sfida con i giallorossi, ma la sua presenza ancora non è certa.