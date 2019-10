VIOLA, Occhio all'ultimo quarto d'ora. Ma il Sassuolo...

Sfida numero 13 in Serie A tra Fiorentina e Sassuolo: cinque vittorie viola, quattro pareggi e tre successi neroverdi nei 12 precedenti. Il Sassuolo ha vinto due delle ultime tre partite di Serie A contro la Fiorentina (1N), dopo che aveva trovato i tre punti solo in una delle precedenti nove (3N, 5P). Sassuolo e Fiorentina si sono già affrontate di mercoledì in Serie A: pareggio per 0-0 nel settembre 2014. Il Sassuolo non ha mai vinto nel girone d’andata contro la Fiorentina: tre successi viola e tre pareggi nel bilancio. Dopo aver perso le prime due sfide interne di Serie A contro la Fiorentina, il Sassuolo è rimasto imbattuto nelle successive quattro (1V, 3N). Tra le squadre di questo campionato, il Sassuolo è quella che non pareggia da più tempo in Serie A (nove partite) e quindi l’unica a non aver ancora chiuso in parità un incontro nel torneo in corso.

La Fiorentina è, al pari del Genoa, una delle due squadre che ha schierato più giocatori nati dopo il 1° gennaio 1997 in questo campionato (nove ciascuna), dietro di loro il Sassuolo (otto). Ben sette dei nove gol casalinghi subiti dal Sassuolo in questo campionato sono stati segnati nella prima frazione di gioco: almeno due in più di ogni altra squadra in questo intervallo. Dall’altra parte, quattro dei sei gol esterni della Fiorentina nel torneo in corso sono arrivati nella ripresa. I viola, in particolare, hanno subito il 42% delle proprie reti nell’ultimo quarto d’ora di gioco (cinque su 12), percentuale record in questa Serie A. Il Sassuolo è, al pari della Sampdoria, una delle due squadre di questo campionato a non aver ancora guadagnato punti da situazione di svantaggio o perso punti da situazione di vantaggio. Ed è è una delle tre squadre di questo campionato, assieme a Sampdoria e SPAL, a non aver ancora mandato a segno un difensore in questo campionato.