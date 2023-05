VIOLA, Non ribaltava una gara in Serie A da quasi due anni

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

La Fiorentina non vinceva in rimonta in una gara di Serie A dal 30 novembre 2021, in casa contro la Sampdoria, quando al gol di Gabbiadini risposero quelli di Callejòn, Vlahovic e Sottil. Oggi a distanza di quasi due anni la squadra di Italiano è riuscita a vincere una partita essendo in svantaggio, vincendo per 2-1 in casa contro la Roma di José Mourinho. A riportare la notizia è Opta