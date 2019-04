VIOLA, La probabile formazione di stasera

La Fiorentina di Delio Rossi, questa sera, scenderà in campo con la formazione titolare quasi al completo. Davanti a Boruc, apparso in ripresa nelle ultime uscite, si sistemeranno, come sempre, Nastasic, Natali e Gamberini. A centrocampo, complice la squalifica di Lazzari, dovrebbe trovare spazio dal primo minuto il nuovo arrivato Ruben Olivera, che al centro sarà affiancato da Montolivo e Behrami. Sugli esterni Cassani da una parte e Vargas dall'altra. In attacco la coppia titolare designata da Delio rossi, quella cioè formata da Jovetic e Amauri.