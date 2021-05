VIOLA, Il probabile 11 titolare contro il Napoli

L'edizione odierna de La Nazione ha proposto il possibile undici titolare che domani sfiderà il Napoli. In attacco se Ribery dovesse star bene dovrebbe affiancare lui Vlahovic. Tra i pali, invece, dovrebbe essere confermato Terracciano. Qualche dubbio a centrocampo. Dentro Bonaventura e Castrovilli, oppure largo a Amrabat insieme a Pulgar? Iachini deciderà all’ultimo, così come per il ballottaggio a sinistra tra Biraghi, al momento in leggero vantaggio, e Igor.