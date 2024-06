VIOLA, 2° per rapporto tifo/abitanti nelle maggiori città

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Un tema sempre di attualità in Italia è quello legato agli stadi, in particolar modo il portale Transfermarkt.it ha stilato la classifica delle squadre italiane in base rapporto tra il numero medio di spettatori allo stadio e il numero di abitanti delle maggiori città. In questa speciale graduatoria i viola si trovano al secondo posto con un rapporto pari all'8%. Il numero medio di spettatori al Franchi è di 29.001, mentre il bacino di utenza di Firenze è pari a 363.837 abitanti. Al primo posto, davanti alla Fiorentina, c'è il Verona con un rapporto dell'8,3% reso tale da un numero medio di pubblico pari a 21.211 spettatori e un numero di abitanti della città veneta di 255.643.

Gradino più basso del podio per il Bologna. I felsinei con una media spettatori di 22.641 e un bacino di utenza pari a 390.518 abitanti hanno un rapporto del 6,6%.