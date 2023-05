VIDEO, Nuova maglia in arrivo per i viola: c'è il colletto

La Fiorentina, tramite i propri profili ufficiali social, ha pubblicato un video dove si intravede, in maniera non chiarissima, la nuova maglia della squadra viola in vista della prossima stagione. La maglia della Fiorentina, che è stata anche quest'anno disegnata e progettata da Robe di Kappa, come viene mostrato nel teaser, con ogni probabilità avrà il colletto. Questo il tweet pubblicato dalla società viola: